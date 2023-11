Unfall in Villingen: Sattelzug zertrümmert Höhenbegrenzung und fährt weiter

Unfall in Villingen

3 Die Höhenbegrenzung an der Peterzeller Straße in Villingen ist umgerissen und zertrümmert worden. Foto: Marc Eich

Schon wieder wurde die Höhenbegrenzung an der Brücke in der Peterzeller Straße in Villingen umgefahren. Der Unfallverursacher räumte anschließend die Trümmer beiseite und fuhr weiter. Die Polizei kam ihm dennoch auf die Schliche.









Es ist letztlich unerklärlich, aber dennoch passiert es in regelmäßigen Abständen: Die Höhenbegrenzung in der Peterzeller Straße ist am Dienstagnachmittag von dem Fahrer eines Sattelzugs umgefahren worden. Um den Schaden wollte sich der Mann zunächst jedoch nicht kümmern.