Bei einem Unfall am Montagvormittag ist eine Pedelec-Fahrerin in Villingen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-Jährige gegen 9 Uhr mit einem Mini vom Gymnasium Romäusring kommend auf dem Weg Bleichestraße und wollte an der Einmündung nach rechts auf den Romäusring abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf die 54-jährige Pedelec-Fahrerin, die sich auf einem Radweg der Einmündung näherte.

Beim Zusammenstoß mit dem Mini stürzte die 54-jährige Bikerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Am Auto und dem Pedelec entstand rund 1000 Euro Sachschaden, so die Polizei.