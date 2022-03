1 Vor der Waschanlage in der Villinger Güterbahnhofstraße staute sich der Verkehr, weshalb es bei zwei vorbeifahrenden Autos zum Zusammenstoß kam. Foto: Huber

Bei einem Unfall in Villingen sind am Mittwochmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Grund für den Zusammenstoß war der Andrang an einer Auto-Waschanlage.















VS-Villingen - Laut Polizeibericht war ein 65-jähriger VW-Fahrer im Stationenweg unterwegs und wollte nach links in die Güterbahnhofstraße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Audi eines 23-Jährigen zusammen, der auf der Güterbahnhofstraße in Richtung Schwenninger Straße fuhr und an mehreren rechts am Fahrbahnrand stehenden Autos vorbeifahren musste, die an der dortigen Waschanlage warteten.

Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

