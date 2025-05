1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa Ein Jugendlicher stieß mit seinem Bike in Villingen gegen einen Renault – und fuhr einfach davon. Die Polizei bittet um Hinweise.







Am Donnerstagabend ist es in der Goldgrubengasse in Villingen zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 21 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Jugendlicher mit seinem Fahrrad von der Paradiesgasse in die Goldgrubengasse ein. Dabei übersah er laut Polizei einen dort fahrenden 30-jährigen Autofahrer in einem Renault und prallte gegen dessen Fahrertür.