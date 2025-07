Fehlende Kita-Plätze Jetzt sollen VS-Kinder in Bad Dürrheim und Brigachtal betreut werden

Die Not ist groß – könnte das die Lösung sein? Aufgrund zahlreicher fehlender Kita-Plätze sollen Kinder aus VS zukünftig auch in Bad Dürrheim oder Brigachtal betreut werden.