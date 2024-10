Unfall in Villingen

1 Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Kzenon/ Shutterstock

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Villingen ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden.









Laut Polizeiangabe war am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, ein 69-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Karl-Marx-Straße in Villingen unterwegs und wollte in die Sturmbühlstraße abbiegen.