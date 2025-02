Unfall in Villingen

1 Bei dem Unfall übersah ein 22-jähriger Audi-Fahrer eine entgegenkommende 35-jährige Suzuki-Fahrerin. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi/Monika Skolimowska

Am Mittwochmorgen hat sich an der Einmündung der Kreisstraße 5709 zum Außenring Villingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau wurde schwer verletzt.









Am Mittwoch gegen 7 Uhr wollte ein 22-jähriger Audi-Fahrer über den Linksabbiegerstreifen in die Berliner Straße in Villingen abbiegen und übersah eine vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende 35-jährige Suzuki-Fahrerin.