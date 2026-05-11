Unfall in Utzenfeld: 59-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und fährt in Utzenfeld gegen eine Steinmauer. Am Auto entstand Totalschaden.

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten und 20.000 Euro Sachschaden ist es laut Polizeimeldung in Utzenfeld gekommen.

Mit seinem Auto befuhr am Sonntag gegen 15.10 Uhr ein 59 Jahre alter Mann die Wiesentalstraße in Utzenfeld. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine dortige Steinmauer.

Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20.000 Euro. An der Steinmauer ist nach aktuellem Kenntnisstand kein Sachschaden entstanden.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Utzenfeld mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.