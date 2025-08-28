Unfall in Tuttlingen: Autofahrer kracht nach medizinischem Notfall in Gebäude

Am Donnerstagmittag ist ein Autofahrer in der Schützenstraße in Tuttlingen nach einem medizinischen Notfall mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und frontal in ein Gebäude im Schlößleweg gefahren.
Der 58-Jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen während der Fahrt einen medizinischen Notfall, wodurch er die Kontrolle über einen Mercedes der GLC-Klasse verlor und gegen die Wand eines Fitnessstudios prallte. Der Wagen drang mit dem Frontbereich in das Gebäude ein und verursachte erheblichen Sachschaden.