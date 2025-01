Auto erfasst Fußgänger an Kreuzung - schwer verletzt

Unfall in Tuttlingen

1 Nach einem Unfall in Tuttlingen sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Beim Überqueren einer Straße in Tuttlingen ist ein 37-jähriger Fußgänger am Freitag von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Du Polizei ermittelt und sucht nach Unfallzeugen.









Ein schwer verletzter Fußgänger und Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend an der Kreuzung der Gießstraße mit der Straße Unter Vorstadt in Tuttlingen ereignet hat.