Totalschaden nach Zusammenstoß an Kreuzung

Unfall in Sulz

1 An der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß (Symbolfoto). Foto: pongmoji - stock.adobe.com/Vasuta Thitayarak (PongMoji)

Drei Menschen sind am Freitagabend bei einem Unfall an einer Kreuzung in Sulz leicht verletzt worden. Dies meldet die Polizei.









Zu einem Unfall mit drei Verletzten und rund 50 000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist es am Freitagabend auf der Kreuzung der Freudenstädter Straße mit der Montendre-Straße und der Stuttgarter Straße in Sulz gekommen.