Am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 409 zwischen Hopfau und der Sulz-Schillerhöhe zu einem Unfall gekommen.

Dabei wurden ein Motorradfahrer leicht und seine Mitfahrerin schwer verletzt. Laut Polizeibericht war ein 55-jähriger Fahrer einer BMW war auf der L 409 von Hopfau in Richtung Schillerhöhe unterwegs. In einer Rechtskurve verlor das Hinterrad an Traktion, wodurch der Mann ins Schleudern geriet, im weiteren Verlauf nach links von der Straße abkam und in einer anschließenden Wiese stürzte.

Sozia schwer verletzt

Hierdurch verletzte er sich leicht und seine 46-jährige Sozia schwer. Ein Rettungswagen brachte die beiden in eine Klinik. Um die beschädigte BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.