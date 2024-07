Unfall in Sulz: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 63-Jähriger ist bei einem Sturz in Sulz am Dienstag leicht verletzt worden.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der Sulzer Hopfauer Straße leicht verletzt worden.

Der 63-jährige Fahrer einer BMW war gegen 10. 45 Uhr auf dem Gefällstück von Sulz-Dürrenmettstetten in Richtung Sulz-Hopfau unterwegs und rutschte in einer Rechtskurve mit dem Vorderrad weg.

Lesen Sie auch

In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. An der BMW entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.