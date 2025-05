Unfall in Sulz am Neckar

1 Nach dem Unfall kamen die Fahrerin und ihr eineinhalbjähriges Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle - stock.adobe.com

Am Samstagabend hat sich an der Kreuzung Obere Straße / Lindenstraße in Sulz am Neckar ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat.









Eine 32-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 18 Uhr die Lindenstraße in Sulz in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zur Oberen Straße stieß sie mit einem bevorrechtigten Audi A3 einer ebenfalls 32-jährigen Audi-Fahrerin zusammen.