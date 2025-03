Unfall in Sulz

In Sulz am Neckar ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei übersah ein 86-Jähriger eine vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt.









Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, kam es in Sulz a. N.cker an der abknickenden Vorfahrtsstraße Brucktorstrasse/Vorstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine Rollerfahrerin wurde leicht verletzt.