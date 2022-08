1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Foto: Pixabay

In der Nacht auf Freitag hat ein Unimog-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Glatt und Sulz einen Unfall gebaut.















Sulz-Glatt - Der 20-Jährige war auf der K 5512 von Sulz in Richtung Glatt unterwegs. Weil er Schlangenlinien fuhr, fiel er Beamten auf, die ihn daraufhin kontrollieren wollten. Trotz mehrfacher Aufforderung zum Anhalten setzte der 20-Jährige seine Fahrt fort und bog kurz vor einer Linkskurve auf den "Galgensteig" ab. In der Folge geriet er mit dem Unimog in den Berghang, übersteuerte nach rechts, so dass das Fahrzeug umkippte und an einem Baum zum Liegen kam.

Die Feuerwehr aus Sulz befreite den eingeklemmten 20-Jährigen aus dem demolierten Gefährt. Er erlitt beim Unfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung, bei der er auch eine Blutprobe abgeben musste, in ein Krankenhaus. Um die Bergung des Unimog, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, kümmerte sich der Besitzer.