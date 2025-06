Unfall in Straßberg: Alkoholisierter Senior rammt mit Wagen Fahrschulauto

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Ein 80-Jähriger, der erkennbar alkoholisiert war, ist am Mittwochabend an der Kreuzung Bahnhofstraße zur Bohlstraße in Straßberg mit seinem Wagen gegen ein Fahrschulauto gestoßen.







Link kopiert



Ein 56 Jahre alter Fahrerlehrer war mit seiner Fahrschülerin gegen 17.50 Uhr in einem VW Golf in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihnen der Ford Focus des 80-Jährigen entgegenkam, der augenscheinlich nach links abbiegen wollte, sich mit seinem Wagen jedoch viel zu weit mittig eingeordnet hatte und das Fahrschulauto nach rechts ausweichen musste. Dabei kam der Golf so dicht an den Randstein, dass er anhalten musste, sodass beide Fahrzeuge Fahrertüre an Fahrertüre standen.