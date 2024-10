Unfall in St.Georgen

1 Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in St. Georgen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Fußgänger in St. Georgen von einem Auto gestreift und dabei schwer verletzt worden.









Ein 82-jähriger Fußgänger ging am Mittwoch kurz nach 16 Uhr zu Fuß auf dem Bruderhausweg in Richtung Adlerbergstraße in St. Georgen, als sich von hinten ein 81-jähriger Autofahrer mit einem Ford Fiesta näherte.