110 Feuerwehrleute im Einsatz Hölzlehof-Scheune in Fützen wird ein Raub der Flammen

Der Scheunentrakt des Hölzlehofs in Fützen ist am Samstagabend ein Raub der Flammen geworden. Auch der Wohnbereich wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen.