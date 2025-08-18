Unfall in Steinen: Motorradfahrer schwer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. Foto: Müller Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Schächtenhaus und Steinen.







Mit seinem Motorrad befuhr am Samstag, gegen 18.10 Uhr ein 37 Jahre alter Motorradfahrer die L135 von Schlächtenhaus in Richtung Steinen. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhausgebracht. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro.