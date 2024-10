Unfall in Steinach: Auto prallt gegen Baum

1 Wie die Polizei mitteilt, könnte der Unfall in Steinach eine medizinische Ursache haben. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein Unfall am Montagnachmittag in der Biberacher Straße dürfte nach ersten Erkenntnissen auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein, teilt die Polizei mit. Ein BMW-Fahrer hat dabei kurz vor 15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist abseits der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt. Er erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ob neben dem gesundheitlichen Aspekt auch Alkoholeinfluss beim Unfallgeschehen eine Rolle gespielt hat, wird eine erhobene Blutprobe zeigen. Der Schaden am BMW wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.