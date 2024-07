Unfall in Sonnenbühl

1 Die Polizei sucht nach einem schweren Unfall Zeugen. Foto: dpa-Zentra/Klaus-Dietmar Gabbert

Nach einem schweren Unfall in Sonnenbühl im Nachbarkreis des Zollernalbkreises sucht die Polizei dringend Zeugen.









Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 41-jährige Frau in die Klinik geflogen werden, die am Sonntagnachmittag auf der Bobbahn der Freizeitanlage in Sonnenbühl-Erpfingen (Kreis Reutlingen) schwer verletzt wurde.