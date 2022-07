1 Der Unfall war kurz nach dem Start passiert. Foto: AFP/BEN STANSALL

Der Formel-1-Pilot Guanyu Zhou ist beim Rennen in Silverstone schwer verunglückt. An dem Unfall sind weitere Fahrer beteiligt gewesen.















Link kopiert

Ein schwerer Unfall überschattet das Formel-1-Rennen in Silverstone, das am Sonntagnachmittag in Silverstone begonnen hat. Wie durch ein Wunder überlebte Formel-1-Pilot Guanyu Zhou einen Horror-Unfall wohl ohne schwere Verletzungen. Der Chinese überschlug sich am Sonntag kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten teilte Zhous Team mit, der 23-Jährige sei wohlauf. „Er spricht und scheint keine äußeren Verletzungen zu haben“, sagte Alfa-Teammanager Beat Zehnder dem TV-Sender Sky.

Zhou wurde auf einer Trage ins Strecken-Krankenhaus gebracht. Mehrere Autos waren in den heftigen Unfall verwickelt. Der Franzose Pierre Gasly hatte im Alpha Tauri beim Überholversuch Russells Mercedes touchiert. Der Silberpfeil-Pilot crashte daraufhin in Zhous Auto, das sich drehte und kopfüber von der Strecke raste.

Weitere Fahrer in den Crah verwickelt

Neben Russell musste auch Alexander Albon seinen beschädigten Williams am Streckenrand abstellen. Der Thailänder wurde nach Angaben des Weltverbands Fia wie Zhou in die Streckenklinik gebracht. „Beide Fahrer waren bei Bewusstsein“, hieß es von der Fia vor weiteren Untersuchungen.

Ebenfalls involviert waren George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Diese Piloten waren wohlauf. Ocon und Tsunoda konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Für einen weiteren Aufreger sorgten Klimaaktivisten, die nach FIA-Angaben in der ersten Runde auf die Strecke gelangt waren. „Diese Personen wurden sofort entfernt, die Angelegenheit wird nun von den örtlichen Behörden bearbeitet“, teilte der Weltverband mit.