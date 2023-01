Tödlicher Unfall, Tränen, Schreie Schockanruf reißt Rottweiler Paar den Boden unter den Füßen weg

Es ist ein bekannter Rottweiler, der fest im Leben steht. So schnell macht ihm keiner was vor. Und dann das: Ein "Schockanruf" reißt ihm den Boden unter den Füßen weg. Er glaubt alles, packt Geld in Tüten. Uns schildert er, wie krass die Betrüger tatsächlich vorgehen.