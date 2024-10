Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Schwenningen ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 22-jähriger Audi-Fahrer gegen 7.30 Uhr von der Winzelner Straße links in die Brückenstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer hatte das vor ihm fahrende Auto überholt, als es zum Abbiegen anhielt. Somit konnte der Audi-Fahrer den 17-Jährigen nicht sehen und es kam zu einem Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war notwendig, so die Polizei. Die Beifahrerin im Audi erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften in ein Klinikum gebracht.

An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am Audi in Höhe von etwa 10.000 Euro.