Für die Kinderklinik VS Kuschelige Teddys für junge Patienten

Als ein besonderes Zeichen der Unterstützung für junge Patienten überreichten Carmen Kunz, Personalleiterin bei der MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH, und Sabrina Ziss von der Kinderhilfe Diekholzen, 75 Trösteteddys an das Kinderklinikum in VS.