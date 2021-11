Unfall in Schwenningen

1 Zu einer heftigen Kollision ist es am Dienstagmorgen zwischen einem Transporter und einem Pickup gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Foto: Pohl

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Alten Tuttlinger Straße gekommen.















VS-Schwenningen - Die Alte Tuttlinger Straße verbindet das Schwenninger Gewerbegebiet Rammelswiesen und den VS-Ortsteil Mühlhausen über eine relativ schmale Fahrbahn. Dort kam es in einer schlecht einsehbaren Linkskurve am Dienstagmorgen zu einem Zusammenstoß eines Transporters, der aus Richtung Schwenningen die Alte Tuttlinger Straße befuhr, und einem Pickup, der in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei der heftigen Frontalkollision drei Insassen schwer verletzt, die alle medizinisch versorgt werden mussten. Dazu war neben einem Notarzt, dem Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes, zwei Krankenwagen und einem Krankentransportwagen auch der Rettungshubschrauber Christoph 11 im Einsatz. Konkrete Angaben, wie viele Personen im jeweiligen Fahrzeug waren sowie Angaben über das Alter der Beteiligten und die Schwere der Verletzungen machte die Polizei bislang nicht.

Auch zur Unfallursache kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der Verkehrsunfall-Aufnahmedienst hat die Ermittlungen übernommen.