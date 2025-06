Unfall in Schwenningen

1 Die tief stehende Sonne hat einen Autofahrer geblendet. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn Ein 82-jähriger Autofahrer ist in Schwenningen aufgrund der tief stehenden Sonne gegen ein parkendes Auto geprallt. Der Schaden beläuft sich auf über 12.000 Euro.







Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, hat sich auf der Straße „Schlesische Straße“ in Schwenningen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 82-jähriger Fahrer eines Mercedes GLK kam laut Polizei vermutlich aufgrund Blendung der tief ,stehenden Sonne zu weit nach rechts. Dadurch prallte er gegen einen am Straßenrand parkenden Ford Focus.