Unfall in Schramberg

1 Eine Wespe trägt wohl Schuld an einem Unfall in Schramberg. (symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Eine Wespe hat mutmaßlich Schuld an einem Autounfall in Schramberg.









Link kopiert



Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr hat laut Angaben der Polizei eine Autofahrerin in der Dr.-Helmut-Junghans-Straße in Schramberg einen Unfall gebaut.