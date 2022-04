3 In einen Unfall am Freitagmittag in Sulgen auf der B462 auf Höhe der Abfahrt Sulgen Nord/Brambach werden drei Fahrzeuge verwickelt. Foto: Riesterer

Bei einem Unfall auf der B 462 auf Höhe der Abfahrt Sulgen Nord sind am Freitagmittag drei Menschen verletzt worden.















Schramberg-Sulgen - Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, fuhr eine Autofahrerin gegen 13 Uhr von "Brambach" kommend auf die B 462 auf und wollte nach links in Richtung Schramberg abbiegen. Dabei übersah sie ein auf der Bundesstraße nach Rottweil fahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge drehten sich – und in der Folge wurde ein drittes Auto in den Unfall verwickelt, das seinerseits von Sulgen kommend in Richtung Rottweil auf die Bundesstraße abbiegen wollte.

Drei Verletzte

Die Vorfahrtsverletzung der Verursacherin kam nach ersten Erkenntnissen in Folge von Unachtsamkeit zustande. Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt – zwei konnten nach kurzer Zeit wieder nach Hause, die Unfallverursacherin blieb zunächst zur Beobachtung im Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Bundesstraße war etwas mehr als eine Stunde nur einseitig befahrbar, die Polizei regelte solange den Verkehr durch die Kreuzung.