Unfall in Schramberg

1 Von der Sonne geblendet, kam es zum Unfall. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag von der Sonne geblendet in parkende Autos gefahren.









Gegen 12.14 Uhr war der Mann auf der Berneckstraße in Schramberg unterwegs. Weil die Sonne ihn geblendet hat, kam er nach rechts in Richtung Farhbahnrand. Dort krachte er in zwei geparkte Autos.