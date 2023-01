Unfall in Schramberg

1 Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Fahrer ist in Schramberg-Tennenbronn von seinem 3,5 Tonnen schweren Autotransporter und einem zu verladenden Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden.















Schramberg-Tennenbronn - Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 29-jähriger Fahrer eines Autotransporters in der Schiltachstraße einen Nissan verladen. Dazu stellte der Mann seinen Transporter einige Meter vor den zu verladenen Wagen auf einer leicht abschüssigen Werkstatteinfahrt eines Autohauses ab. Er ging herum und befestigte eine Abschleppöse an einem Auto, als der Lastwagen unbemerkt rückwärts rollte.

Mann eingeklemmt

Der 29-Jährige wurde eingeklemmt und das zu verladende Auto gegen eine Gebäudewand geschoben. Der 29-Jährige konnte sich trotz der schweren Verletzung aus eigener Kraft befreien, so die Polizei.

Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in eine Klinik. Am Autotransporter entstand kein Sachschaden. Die Höhe des am Nissan entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.