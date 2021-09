Unfall in Schramberg

1 Der Fahrer rammt eine Straßenlaterne. Foto: Riesterer

Schramberg. Zu tief ins Glas geschaut hat ein 66-jähriger Autofahrer, der am Freitagabend gegen eine Straßenlaterne in der Grünen-Baum-Kurve gefahren ist. Der 66-Jährige war gegen 18.15 Uhr Richtung Sulgen unterwegs, als er in der Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und gegen die Laterne knallte. Den Polizisten wurde der Grund für den Unfall laut Mitteilung "schnell ersichtlich": Ihnen schlug eine Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Der 66-Jährige musste zur Blutabnahme, sein Führerschein wurde einbehalten. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.