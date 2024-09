1 In Schramberg-Sulgen ist am Samstagmorgen ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Unfall in Schramberg-Sulgen ist am Samstagmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Eine Frau hatte ihn beim Ausparken übersehen.









Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ist es auf der Mariazeller Straße in Schramberg-Sulgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Dies gab die Polizei am Montag in einer Mitteilung bekannt.