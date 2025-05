1 Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Schramberg entstanden. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn

Ein schadensträchtiger Unfall ist am Donnerstag in Schramberg passiert. Ein Autofahrer ist dabei gegen die Fassade des Stadtarchivs geprallt. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.









Am Donnerstag hat ein Autofahrer in der Straße "Am Hammergraben" in Schramberg einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Autos und die Fassade eines Gebäudes Schaden genommen haben.