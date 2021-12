Auto fährt bei Rot über die Ampel und prallt in anderes Fahrzeug

Unfall in Schramberg

1 Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Weil ein Autofahrer offensichtlich bei Rot über die Ampel gefahren ist, sind zwei Fahrzeuge am Sonntagnachmittag in der Kreuzung Leibbrandstraße und Berneckstraße in Schramberg ineinander geprallt.















Schramberg - Ein 68 Jahre alter Autofahrer wollte mit seinem Fiat bei Grün in die Weihergasse fahren, als ein 73-jähriger Toyota-Fahrer vom Schlossbergtunnel her kam und in der Straßenkreuzung mit ihm zusammenprallte.

Beide Autofahrer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.