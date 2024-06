Unfall in Schramberg

1 Zwei 62-Jährige hatten einen Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska

Zwei Autos sind am Montag in Schramberg zusammengestoßen.









Link kopiert



Rund 7000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall am Montag, gegen 15.45 Uhr, an der Kreuzung der Schloßstraße und der Bahnhofstraße in Schramberg entstanden. Das berichtet die Polizei.