Unfall in Schonach

1 Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Unfall am Samstagabend in Schonach ist eine Frau verletzt worden. Sie ist mit ihrem Motorrad einen Abhang hinuntergestürzt.















Schonach - Am Samstag gegen 17.55 Uhr fuhr laut Polizei eine 20-jährige Frau mit ihrem Motorrad auf der L 109 von Elzach in Fahrtrichtung Schonach. Kurz vor der Wilhelmshöhe, auf Höhe des Parkplatzes Roter Berg, kam sie in einer Rechtskurve ins Schlingern und stürzte.

Die Frau rutschte mit ihrem Motorrad nach links unter der Leitplanke hindurch und stürzte etwa 20 Meter den Abhang hinunter. Das Krad rutschte bis an den Leitpfosten und blieb dort liegen.

Die Frau wurde durch die Bergwacht gerettet und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.