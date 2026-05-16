Unfall in Schömberg: Motorradfahrer prallt gegen Lastwagen

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist in Schömberg gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagvormittag in Schömberg erlitten.

Der 55-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit seiner BMW GS 1300 in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern auf der Dautmerger Straße Orts auswärts unterwegs und wollte nach links in die Zimmerner Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, vorrangberechtigen Lkw-Gespann eines 42-Jährigen.

Beim Sturz zog sich der 55-Jährige eine Verletzung an der Hand zu. Nach einer Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An der BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf circa 500 Euro beziffert.