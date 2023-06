Eine Fahrerin ist am frühen Mittwochnachmittag auf der Landesstraße zwischen Schömberg und Oberlengenhardt mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Für eine Stunde war am Mittwochmittag die Landesstraße zwischen Schömberg und Oberlengenhardt gesperrt, weil eine Autofahrerin von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte.

Um 13.20 Uhr wurden die Feuerwehrabteilungen Schömberg und Oberlengenhardt zu dem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, teilte die Gemeinde Schömberg am Donnerstag mit. „Das Fahrzeug kam nach einer Kollision mit einem Baum und aufgrund des dortigen Geländes mit Graben auf der Fahrerseite zum Liegen“, berichtete Kommandant Rainer Zillinger von der Situation beim Eintreffen am Unfallort.

Nach Rücksprache mit dem Notarzt und da die Fahrzeuglenkerin ansprechbar war, nahm die Feuerwehr die schonende Rettung der im Auto eingeklemmten Frau vor. Dafür trennte sie das Dach des Autos ab, um Notarzt und Rettungsdienst für die Versorgung der Autofahrerin mehr Bewegungsfreiheit zu gewähren. Anschließend wurde die Frau aus dem Fahrzeug gehoben und dem Rettungsdienst übergeben.

Leicht verletzt

Parallel dazu stellten weitere Feuerwehrleute den Brandschutz rund um das Auto sicher. Die Polizei leitete den Verkehr über Schwarzenberg um. Ungeklärt sind bislang die Gründe, warum die Autofahrerin von der Straße abkam. Dazu ermittelt die Polizei. Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus in der Region gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.