1 Der Fahranfänger ist beim Überholen von der Straße abgekommen. Symbolbild. Foto: Heidepriem

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der B 462 zwischen Hinterlehengericht und Schiltach zwei Autos und einen Lastwagen überholt und ist dabei gegen einen Baum geprallt.















Link kopiert

Schiltach - Als plötzlich Gegenverkehr kam, wich er mit seinem Ford in die Zufahrt zum Hunselhof aus. Da er zu schnell war, konnte er seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er geriet in eine Wiese und prallte gegen einen Baum am Flussbett der Schiltach.

Verletzt wurde der Fahrer bei dem Ausweichmanöver nicht. An seinem Auto entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zudem wurde auch die Wiese leicht in Mitleidenschaft gezogen. Vorsorglich war der Rettungsdienst an die Unfallstelle gekommen.