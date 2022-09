Nach Unfall in Schiltach

1 Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind bei dem Unfall im Einsatz. Foto: Dold

Glück im Unglück: Bei dem Unfall mit dem Auto, das sich am Donnerstag in Schiltach selbstständig gemacht hat, wurde die Halterin nur leicht verletzt.















Schiltach - Bei dem Unfall in der Hans-Grohe-Straße wurde die 46-Jährige von ihrem eigenen Auto mitgeschleift, nachdem sie die Handbremse nicht angezogen hatte.

Der geparkte Wagen rollte rückwärts los, als die Frau gerade beim Aussteigen war. Weil sich die Frau mit dem Fuß sich im Radkasten des Autos verfing, wurde sie fast 30 Meter bis zur Einmündung in die B294 mitgeschleift, aber dennoch zum Glück nur leicht verletzt, informiert die Polizei am Freitagmittag. Sie kam nach einer ersten Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Sachschaden beträgt 10 000 Euro

Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.