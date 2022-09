3 Die Straße wurde komplett gesperrt. Foto: Dold

Das ist der Alptraum jedes Autofahrers: Das Auto steht am Hang, die Handbremse ist nicht angezogen – und das Fahrzeug rollt ungebremst den Hang hinunter.















Schiltach - So geschah das am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in der Hans-Grohe-Straße im Hoffeld: Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen dort abgestellt – ohne die Handbremse anzuziehen.

Das Auto machte sich selbstständig und rollte Richtung B 294. Die Fahrerin erkannte das Malheur und wollte retten, was nicht mehr zu retten war: Sie versuchte, das Auto zu stoppen. Dabei wurde aber alles noch viel schlimmer: Sie wurde im Radkasten eingeklemmt, fiel auf den Rücken und wurde mitgeschleift.

Eine Stunde Vollsperrung

Glück im Unglück: Als das Fahrzeug auf die Bundesstraße rollte, kam gerade kein Fahrzeug. Die Feuerwehr Schiltach wurde sofort alarmiert und rücken mit 15 Personen und drei Fahrzeugen an. Sie befreiten die mutmaßlich schwer verletzte Frau aus ihrer misslichen Lage und übergaben sie dem DRK und Notarzt zur weiteren Behandlung.

Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Allerdings staute sich aufgrund der eingeleiteten Vollsperrung der Verkehr in beiden Richtungen rasch an. In Richtung Schiltach standen die Verkehrsteilnehmer bis tief in den Tunnel hinein. Gegen 12 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben.