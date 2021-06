1 Was genau im Sommer vergangenen Jahres in der Hoffeldstraße passiert ist, lässt sich vor Gericht nicht klären. Foto: Sum

Ein junger Paketbote soll die Handbremse am Transporter nicht angezogen haben, woraufhin der gegen ein geparktes Auto gerollt ist. Statt sich um den Schaden zu kümmern, soll der Mann einfach weitergefahren sein. Deshalb lautete die Anklage gegen den heute 25-Jährigen zu dem Vorfall im Juli 2020 in Schenkenzell auf "unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" – doch so eindeutig, wie es zunächst scheint, ist der Fall nicht.

Schenkenzell/Oberndorf - Zunächst klingt die Sache, die jetzt am Amtsgericht Oberndorf verhandelt wurde, klar: Der heute 25-Jährige soll laut Anklage im Juli vergangenen Jahres Pakete in der Schenkenzeller Hoffeldstraße ausgeliefert haben. Dabei habe er die Handbremse nicht angezogen, woraufhin der weiße Transporter mit Ludwigsburger Kennzeichen langsam nach hinten gerollt und gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto gekracht sei. Obwohl der junge Mann den Unfall bemerkt habe, schilderte der Staatsanwalt, sei er davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Versicherung beziffert Schaden auf 5450 Euro

Als erster Zeuge wird der Halter des beschädigten Wagens aufgerufen. Er will den Schaden am hinteren linken Rad seines Autos bemerkt haben, als er am Unfalltag von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Kurz habe er mit seiner Ehefrau darüber gesprochen, bei der sich bereits ein Nachbar gemeldet habe, der den Vorfall beobachtet haben will. Weil der Endfünfziger in Eile war, habe er erst etwas später selbst mit dem Nachbarn gesprochen. Abends sei er mit den Unfallwagen zur Polizei nach Schramberg gefahren, habe den Schaden aufnehmen lassen und Anzeige erstattet.

Vorschäden habe sein Kleinwagen keine gehabt. Den Schaden, inklusive eines Mietwagens während der Reparaturzeit, habe die Versicherung auf 5450 Euro beziffert.

Auch der Nachbar, der von seinem Balkon im dritten Stock aus den Unfall beobachtet haben will, wird als Zeuge vernommen. Er schildert zunächst den Hergang: Der Pakettransporter sei in der Mitte der Straße gestanden, die Türe offen. Weil die Handbremse nicht angezogen war, so der 28-jährige Zeuge, sei der Transporter nach hinten gerollt. Der Paketfahrer – südländischer Teint, schwarze Haare, eher dünn – habe dann, "damit die Tür nicht voll gegen das Auto kracht", sein Bein dazwischen gehalten und danach gehumpelt. "Ich dachte noch, dass das ziemlich weh getan haben muss", schilderte er vor Gericht.

Wie schon beim ersten Zeugen will es das Gericht ganz genau wissen: Sie lassen die Befragten Skizzen zu den exakten Positionen der Fahrzeuge zeichnen, fragen nach der Parksituation, welche Türen am Paketfahrzeug offen waren und dem Gefälle der Straße.

Bei dem 28-Jährigen gehen Richterin, Staatsanwalt und Verteidiger in weitere Detailfragen. Es stellt sich heraus: So ganz genau gesehen hat er den Unfall offenbar nicht. Er habe ein Krachen gehört und erst dann geschaut – das Paketauto beim Rückwärtsrollen habe er wohl nicht gesehen. "Ich habe dazu Bilder im Kopf", sagt er –­ aber vielleicht kämen diese daher, dass er sich den Unfallhergang logisch erschlossen habe.

"Das ist alles schon ein Jahr her. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern", betont der Zeuge mehrfach. Auch ob er, wie damals bei der Polizei angegeben, das Kennzeichen des Paketautos notiert und während des Unfalls Musik über Kopfhörer gehört habe, wisse er nicht mehr sicher.

Nochmals schauen sich die Beteiligten Fotos der beiden Unfallfahrzeuge ein. Es wird deutlich: Irgendwas scheint nicht so richtig zu stimmen. Die Richterin bittet Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem kurzen Rechtsgespräch ins Nebenzimmer.

Angeklagter bekommt Führerschein zurück

Dann wird als dritter Zeuge der Polizist des Schramberger Reviers befragt, der sich um den Vorfall gekümmert hat. Er berichtet, dass der Unfallgeschädigte sich zunächst telefonisch gemeldet habe und abends mit seinem Auto vorbeigekommen sei. Den Unfallzeugen, der 28-jährige Nachbar, habe er einige Tage später vernommen. Die Schäden am Lieferauto habe ein Kollege untersucht. Auch der Polizeibeamte wird nach vorne gebeten, auch er soll sich die Unfallbilder noch mal genau anschauen. Denn: "Wir kommen zum Ergebnis, dass der Schaden nicht von diesem Unfall herrühren kann", sagt der Verteidiger. Der Beamte will sich nicht festlegen, äußert aber ebenfalls Bedenken: "Wenn er mit der Spitze reingerollt wäre, wäre der Schaden punktueller. Wenn er frontal aufs Auto gerollt wäre, müssten überall Schäden sein", so auch seine Einschätzung.

"Wir haben kein eindeutiges Schadensbild", sagte schlussendlich die Richterin. "Sie passen an ›Tat-‹ und Geschädigtenfahrzeug aus unserer Sicht nicht zusammen." Es gebe nun zwei Möglichkeiten: Entweder werde nachermittelt oder das Verfahren zu einem Abschluss gebracht. Der Staatsanwalt spricht sich für Letzteres aus und schlägt die Einstellung des Verfahrens vor. Dem folgt die Verteidigung. Die Kosten für das Verfahren trägt die Staatskasse, die notwendigen Auslagen der Angeklagte selbst, zudem verzichtet er auf Entschädigungsansprüche. Der junge Mann bekommt zum Ende der Verhandlung außerdem seinen Führerschein zurück.