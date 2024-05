Ein 54-Jähriger ist am Dienstag in Schenkenzell mit seinem Motorrad gestürzt. Er zog sich Verletzungen zu.

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in der Schenkenzeller Bahnhofstraße, berichtet die Polizei.

Ein 54-Jähriger bog mit einem BMW-Motorrad auf Höhe des Bahnhofs von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße in Richtung Schiltach ein und stürzte auf die Straße.

Der Mann erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen an der Schulter und musste zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An der BMW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.