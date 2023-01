1 Auf den 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden durch das misslungene Überholmanöver. Foto: mhp - stock.adobe.com

Der Versuch eines 20-Jährigen, mit seinem Seat Leon eine Kolonne zu überholen geht schief: 10 000 Euro Schaden.















Link kopiert

Rottweil - Am Donnerstagvormittag hat sich auf der Stadionstraße in Rottweil ein Unfall ereignet. Ein 20-Jähriger war mit einem Seat Leon auf der Stadionstraße aus Richtung Bühlingen unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zur Jugendverkehrsschule scherte der junge Mann nach links aus, um eine Kolonne von zwei Lastwagen und einem Auto zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorderen Lastwagen eines 59-Jährigen, der nach links in die Zufahrt einbog. Den Schaden am Seat schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.