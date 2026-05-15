Unfall in Rottweil Renault fährt am Knotenpunkt A81 und B462 auf Sattelzug (cor) 15.05.2026 - 14:27 Uhr 1 Die Polizei ist an der B462/A81 im Einsatz (Archivbild) Foto: Otto Ein Unfall an der Anschlussstelle A81 in Rottweil/Zimmern sorgte kurzfristig für Chaos. Link kopiert Mitten im morgendlichen Berufsverkehr sorgte ein Unfall auf der B462 für einigen Stau. Polizei und DRK waren vor Ort. Das Unfallgeschehen spielte sich bereits am Dienstag ab, wie die Polizei jetzt auf Nachfrage mitteilt. Demnach wurde zunächst gegen 7.20 Uhr ein Unfall mit Personenschaden an der Auffahrt zur A81 gemeldet, zu dem die Rettungskräfte ausrückten. Ein Renault war im stockenden Berufsverkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Letztlich machte aber doch keiner der Unfallbeteiligten Verletzungen geltend. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 16 000 Euro.