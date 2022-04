1 Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin in der Heerstraße. Foto: © arborpulchra – stock.adobe.com

Rottweil - In der Heerstraße in Rottweil ist am Montagmorgen eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Die 35-Jährige kam laut Polizeibericht mit Prellungen und Schürfungen in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Kaiserstraße in die Heerstraße, als dort eine 58-jährige Opel-Fahrerin nach links abbog und mit der entgegenkommenden Radlerin zusammenstieß. Wie die Autofahrerin angab, wurde sie von der Sonne geblendet. Den Schaden am Auto und am Fahrrad beziffert die Polizei auf 1000 Euro.