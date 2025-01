Unfall in Rottweil

1 In Rottweil ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Auf der Zimmerner Straße in Rottweil ist eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall geschah, als sie eine Kreuzung überqueren wollte.









Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Zimmerner Straße in Rottweil am Mittwoch verletzt worden. Gegen 16 Uhr wollte eine 48-Jährige mit ihrem Fahrrad die Kreuzung zur Uhlandstraße in Richtung Pulverweg überqueren. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit einem von rechts kommenden Ford Tourneo eines 24-Jährigen.