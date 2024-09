Unfall in Rottweil: Q5 stößt im Kreisverkehr mit Mofa zusammen

Unfall in Rottweil

1 Verletzt hat sich ein 50-jähriger Mofafahrer beim Zusammenstoß mit einem Q 5. Foto: RioPatuca Images - stock.adobe.c/RioPatuca

Die Vorfahrt eines Mofafahrers hat ein Audi Q 5 am Samstag im Kreisverkehr Heer-/Stadionstraße in Rottweil missachtet.









Link kopiert



Bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr an der Heer- und Stadionstraße ist am Samstagmorgen ein Mofafahrer leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger fuhr dort laut Polizeibericht mit einem Audi Q 5 in den Kreisverkehr und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Mofa eines 50 Jahre alten Mannes zusammen. Dieser erlitt Verletzungen, um die sich die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als „gering“.